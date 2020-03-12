Midyat'ta İstiklal Marşı'nın kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u anma programı Mardin Midyat ilçesinde İstiklal Marşı'nın kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u anma programı düzenlendi.

Mardin Midyat ilçesinde İstiklal Marşı'nın kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u anma programı düzenlendi.



Milli İrade İlk-Ortaokulu konferans salonunda düzenlenen program saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başladı. Günün anlam ve önemini belirten konuşmaların ardından Mehmet Akif Ersoy'un hayatı ve İstiklal marşının kabulü ile ilgili sinevizyon eşliğinde slayt gösterimi yapıldı.



İstiklal Marşı'nı güzel okuma yarışmasında dereceye giren öğrencilere ödüllerini Kaymakam Tekin Dündar verdi.



Etkinlik, hatıra fotoğrafının çekilmesinin ardından sona erdi. - MARDİN

Kaynak: İHA