Midyat'ta İş Yeri Yangını

Mardin'in Midyat ilçesinde bir iş yeri çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.

Yangın, Midyat ilçesi Bağlar Mahallesi'ndeki bir apartmanın birinci katında iş yeri olarak kullanılan dairede meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, iş yerinden dumanların yükseldiği gören vatandaşlar, durumu itfaiyeye bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü. Yangında iş yeri kullanılamaz hale geldi.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı. - MARDİN