Midyat'ta İki Otomobil Çarpıştı: 5 Yaralı
Mardin'in Midyat ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.
Mardin'in Midyat ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.
Devran İ'nin kullandığı 01 UG 807 plakalı otomobil, Cizre Caddesi ile Otogar Caddesi'nin kesiştiği kavşakta Engin Ö. yönetimindeki 34 ZP 5619 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada sürücüler ile otomobillerde bulunan Erol Ö, Abdulkadir A. ve Aslan T. yaralandı.
Yaralılar 112 Acil Servis ekiplerince Midyat Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Engin Ö, buradaki müdahalenin ardından Mardin'e sevk edildi.