Midyat'ta HEM sergisi açıldı
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Midyat'ta HEM sergisi açıldı

Midyat'ta HEM sergisi açıldı
Anadolu Ajansı / Selahattin Erol - Haberler | Kültür Sanat

Midyat ilçesinde Hayat Boyu Öğrenme Haftası dolaysıyla Halk Eğitim Merkezinin (HEM) sergisi açıldı.

Midyat ilçesinde Hayat Boyu Öğrenme Haftası dolaysıyla Halk Eğitim Merkezinin (HEM) sergisi açıldı.

HEM tarafından Hayat Boyu Öğrenme Haftası dolaysıyla hazırlanan sergi, Kaymakam Tekin Dundar, Garnizon Komutanı Albay Türker Tuna, Belediye Başkanı Vekili Şehmus Tural, Cumhuriyet Başsavcısı Burak Olgun, İlçe Milli Eğitim Müdürü Abdulkadir Altay, HEM Müdürü Orhan Şaşmaz'ın katılımıyla açıldı.

Dundar, merkezde modül sınırı olmadığını, 3 bin 600'den fazla modülü bulunduğunu kaydetti.

Kurslarda kursiyerlerin hem meslek öğrendiğini hem de ellerine harçlık geçtiğini kaydeden Dundar, "Umarız ki daha güzel, uzun süreli kurslarımızla tekrar insanımıza hizmet etmeye devam ederiz." dedi.

Midyat'ta HEM sergisi açıldı
Midyat'ta HEM sergisi açıldı
Midyat'ta HEM sergisi açıldı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Selahattin Erol

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