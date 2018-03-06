Midyat'ta Hastane Kütüphanesi Kuruldu

Mardin'in Midyat İlçe Devlet Hastanesinde kurulan kütüphane, vatandaşlara ve personele boş vakitlerinde kitap okuma imkanı tanıyor.

Hastanenin Kalite Yönetim Direktörü Bektaş, "Midyat Devlet Hastanesi Kalite Yönetim Direktörü Yasin Bektaş'ın gönüllü olarak 6 yıldır yürüttüğü hasta ve çalışanlara hizmet veren hastane kütüphanemizin kitap bağışlarıyla envanterini genişletmeye devam ediyoruz. Hedefimiz kitap envanterimizi yükseltip hastalarımıza ve yoğun iş temposunda çalışan sağlık personellerimize daha iyi zaman geçirmelerini sağlamaktır. Kitap bağışında bulunmak isteyen kişilerin Kalite Yönetim Direktörü/Kütüphane Sorumlusu Yasin Bektaş ile irtibata geçmeleri bizleri sevindirir. Herkese bol kitaplı günler dileriz" dedi. - MARDİN