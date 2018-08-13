Midyat'ta Hacı Kafilesi Dualarla Uğurlandı

Mardin'in Midyat ilçesinde 32 hacı adayı yapılan dualarla uğurlandı.

Midyat'ta uzun araç kuyrukları oluştu, hacı adaylarını uğurlamaya gelen hacı yakınları, yolcu edilirken uzun araç kuyrukları yolun kenarında birikti. Yüzlerce kişi hacı adaylarını uğurlamak için bir araya geldi ve helallik alıp, hacı adaylarını uğurladı. 32 hacı adayını uğurlayan, yüzlerce hacı yakınları dualarla bölgeden ayrıldı. - MARDİN