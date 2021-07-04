Midyat'ta futbol okulu açıldı
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Midyat'ta futbol okulu açıldı

Anadolu Ajansı / Selahattin Erol - Haberler | Güncel

Midyat ilçesinde salgın nedeniyle yaklaşık 5 ay önce geçici olarak kapatılan futbol okulu ve halı sahalar yeniden hizmete girdi.

Midyat ilçesinde salgın nedeniyle yaklaşık 5 ay önce geçici olarak kapatılan futbol okulu ve halı sahalar yeniden hizmete girdi.

Midyat ilçesinde futbol okulu yeniden açıldı.

Ferhat Toprak, 1 Temmuz normalleşme sürecinin başlamasıyla faaliyetlerine yeniden başlamanın sevincini yaşadıklarını söyledi.

Okulda yaklaşık 70 öğrencinin bulunduğunu anlatan Toprak, "Üç grubumuz var. Güzel bir talep var." dedi.

Futbol okul işletmecisi Velit Turgay da, Midyat'tan yetenekli futbolcuların yetişmesi için ellerinden geleni yaptıklarını dile getirdi.

Midyat'ta futbol okulu açıldı
Midyat'ta futbol okulu açıldı
Midyat'ta futbol okulu açıldı
Midyat'ta futbol okulu açıldı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Selahattin Erol

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