Midyat'ta Fırtına 15 Elektrik Direğini Devirdi

Mardin'in Midyat ilçesinde fırtına nedeniyle 15 elektrik direğinin devrildi.

DEDAŞ'tan yapılan açıklamada, bölgede etkili olan olumsuz hava koşulları nedeniyle Midyat ilçesinde elektrik şebekesinin de olumsuz etkilendiği belirtildi.

Fırtına yüzünden dün DEDAŞ'a ait ise 15 elektrik direği devrildiği kaydedilen açıklamada, direklerin devrilmesi nedeniyle 60 mahalleye enerji taşıyan iletim hatlarının koptuğu vurgulanan açıklamada, şöyle denildi:

"Yaşanan bu durum nedeniyle Midyat ilçe merkezi ve kırsalındaki yerleşim birimleri enerjisiz kaldı. Ekipler, bir yandan elektrik şebekesinde hasar tespiti yaparken, diğer yandan başta ilçe merkezi olmak üzere elektriği bulunmayan yerleşim birimlerine enerji vermek için çalışma başlattı. Akşam saatlerinde Midyat ilçe merkezinin bir bölümüne elektrik verilirken, geriye kalan yerlere de enerji verilmesi için çalışmalar aralıksız sürüyor."

Kaynak: AA