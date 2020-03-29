Midyat'ta fakülte sevinci Mardin'in Midyat ilçesinde Sanat ve Tasarım Fakültesi kurulacakMardin Artuklu Üniversitesi Midyat Meslek Yüksekokulu Müdürü Dr. Ekrem Akman yaptığı açıklamada, Midyat Sanat ve Tasarım Fakültesinin kurulmasına ilişkin Cumhurbaşkanı Kararnamesinin Resmi Gazete yayınladığını söyledi.

Mardin'in Midyat ilçesinde Sanat ve Tasarım Fakültesi kurulacak

Mardin Artuklu Üniversitesi Midyat Meslek Yüksekokulu Müdürü Dr. Ekrem Akman yaptığı açıklamada, Midyat Sanat ve Tasarım Fakültesinin kurulmasına ilişkin Cumhurbaşkanı Kararnamesinin Resmi Gazete yayınladığını söyledi.

Yerel ve evrensel değerlerden güç alarak ilim, kültür, sanat ve teknolojide uluslararası alanda özgün, yaratıcı ve lider bir üniversite olma vizyonu ile hedeflerine ulaşmaya çalışan MAÜ'nin, Midyat Sanat ve Tasarım Fakültesinin açılmasıyla bu yolda önemli bir adım daha attığını ifade eden Akman, şöyle dedi;

"MAÜ farklı dillerin, dinlerin ve kültürlerin hayat imkanı bulduğu akademik, çağdaş ve özgün bir üniversite yapma ideali ile iş başına gelen rektörümüz sayın Prof. Dr. İbrahim Özcoşar, Midyat yerel yöneticilerinin ve sivil toplum kuruluşlarının daveti üzerine ilk ziyaretini Midyat'a gerçekleştirmiş ve bu ziyaret esnasında yapılan görüşmelerle Midyat'a fakülte açma süreci üniversite yönetimince gündeme alınmıştır. Bu süreçte, profesyonel bir çalışmayla hazırlanan fakülte açma dosyası, üniversitemiz senatosunca onaylanarak YÖK'e gönderilmiştir."

Sonraki süreçte başta kaymakam, belediye başkanı ve siyasetçiler olmak üzere Midyatlı hemşerilerimizin girişimleride bulunduğunu aktaran Akman, şunları kaydetti:

"Öğrenci odaklı ve insanı merkeze alan bir anlayışla kendine özgü sosyal ve kültürel özellikleri ile marka şehir haline gelen Midyat'ın yerel değerlerini ve sanatlarını, akademik kanallarla evrensele taşımanın önemli bir adımı olarak Midyat Sanat ve Tasarım Fakültesi bünyesinde açılacak programlarla buraya gelecek öğrenciler şehirde sosyal ve kültürel birikime büyük katkılar sunacaktır."

Akman, bina yapımı için hayırseverlerden desteklerini beklediklerini işaret ederek, "Bundan sonraki süreçte fakültemize bölümlerin açılıp, öğrenci alınması için ihata duvarı ile çevrilmiş, yol, elektrik alt yapısı tamamlanmış 400 dönümlük arazimizde fakülte binasının yapılması gerekmektedir. Bu konuda da Midyatlıların üzerlerine düşen görevi yapacaklarına olan inancımız tamdır. Fiziki alt yapı beraberinde kaliteyi ve kaliteli öğrenciyi de getirecektir." dedi.

Kaynak: AA