Midyat'ta Ezidiler "Kırmızı Çarşamba Bayramı"Nı Kutladı

Mardin'in Midyat ilçesinde, konaklama merkezine yerleştirilen sığınmacı Ezidiler, Rumi takvime göre nisan ayının ilk çarşamba gününün kutsallığına inandıkları "Kırmızı Çarşamba Bayramı"nı kutladı.

Her yıl nisan ayının 13'ünden sonraki ilk çarşamba günü kutlanan bayramda, Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) Işıklar Mahallesi'ndeki barınma merkezinde yaşamını sürdüren Ezidiler, merkez yönetimi ile bayramlarını geçirdi.

Güneşin doğuşu ile güne duayla başlayan Ezidiler, ardından ölen yakınlarının hayrına kültürlerine özgü yemeklerini dağıttı.

Geçici Eğitim Merkezi Koordinatörü Bedrettin Şahin, Güvenlik Amiri Abdulkadir Akgün, Eğitim Koordinatörü Yardımcısı Abdürrahim Türen, Suriyeli muhtarlar ve diğer yetkililer Ezidilerin "Kırmızı Çarşamba Bayramı"na katıldı.

Musul'un Sincar bölgesinden gelen Osman İbrahim, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kendileri için kutsal olan "Çarşemba Sor" yani "Kırmızı Çarşamba Bayramı"nı kutladıklarını söyledi.

Erzani Mülreş Ceyalan ise "Müslüman, Ezidi ve Hristiyan milletinin bayramını kutlarız. Bayramın bütün milletlere barış getirmesini dileriz." diye konuştu.

"Kırmızı Çarşamba Bayramı" kutlamaları için rengarenk boyanan yumurtalar dağıtıldı.