Midyat'ta 'Evrensel Değerler Gençlerle İlerler Projesi' Sağlık Bakanlığı tarafından kabul edildi
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Mardin, Midyat, Güncel

Midyat'ta 'Evrensel Değerler Gençlerle İlerler Projesi' Sağlık Bakanlığı tarafından kabul edildi

Midyat'ta 'Evrensel Değerler Gençlerle İlerler Projesi' Sağlık Bakanlığı tarafından kabul edildi Mardin'in Midyat ilçesinde bulunan Fahrettin Önen İlkokulu yönetimi tarafından Sağlık Bakanlığına sunulan 'Evrensel Değerler Gençlerle İlerliyor Projesi' kabul edildi.

11.03.2020 10:52 | Son Güncelleme: 11.03.2020 10:55
Midyat'ta 'Evrensel Değerler Gençlerle İlerler Projesi' Sağlık Bakanlığı tarafından kabul edildi

Midyat'ta 'Evrensel Değerler Gençlerle İlerler Projesi' Sağlık Bakanlığı tarafından kabul edildi

MARDİN - Mardin'in Midyat ilçesinde bulunan Fahrettin Önen İlkokulu yönetimi tarafından Sağlık Bakanlığına sunulan 'Evrensel Değerler Gençlerle İlerliyor Projesi' kabul edildi. Proje kapsamında 8 köy okulunda çeşitli etkinlikler düzenlenecek.

Fahrettin Önen İlkokulunda düzenlenen tanıtım törenine Midyat Kaymakamı Tekin Dündar, Garnizon Komutanı Albay Mustafa Akın, Emniyet Müdürü Bolkar Bostancı, İlçe Milli Eğitim Müdürü Abdulkadir Altay, okul yönetimi ve öğrenciler katıldı. Projenin tanıtım toplantısında konuşan Kaymakam Dündar, çocukların daha iyi fiziki koşullarda eğitim görmelerini amaçladıklarını söyledi. Kaymakam Dündar, "Devletimiz, Milli Eğitim Bakanlığımız özellikle son 15 yılda ciddi manada eğitim yatırımları gerçekleştirdi. Bundan tabi ki de Midyat'ta istifade etti. Ama Midyat dinamik bir nüfusa sahip göç alan bir yer, her şeyden önce ve çok şükür ki bir huzur şehri. Projenin hayata geçmesinden dolayı mutluyuz" dedi.

Fahrettin Önen İlkokulu Müdürü Sevgi Oğuz ise fiziksel olarak küçük ama yüreği büyük bir okul olduklarını söyledi. Oğuz, "Okulumuzun bulunduğu mahalle dezavantajlı öğrencilerin yoğun olduğu bir mahalle. Geldiğimden bu yana buradaki öğrencilerin her şeyin en iyisini en güzelini hak ettiğini düşünerek hep daha ilerisi için çalışmalar yapmaya, okulu fiziksel anlamda değiştirmeye sosyal kültürel çalışmalar yapmaya gayret gösterdim" diye konuştu.

Projenin hedefleri arasında şunlar yer alıyor:

"Gençlerin topluma karşı sosyal sorumlulukları konusunda bilinçlendirilerek duyarlılık ve farkındalıklarının artırılması, sosyal sorumluluklarının gergini yerine getirmelerine destek olunması. Gençlerin ailelerinin, çevrelerin bağımlılıkla mücadele konusunda bilgilendirilmesi ve bilinçlendirilmesi yönünde çalışmalar yapılacak. Öğrenci ve velilerinin katıldığı kitap okuma etkinlikleri yapılarak okuma alışkanlığı kazandırılacak. Oyuncaksız çocuk kalmasın soğanıyla oyuncak toplama kampanyası düzenlenip toplanan oyuncaklar bölgede yer alan ana sınıflarına dağıtılacak. Ailelere yönelik seminerler verilip, bu eğitimler ile aileyi oluşturan bireylerin yaşam boyu fiziksel, duygusal, bilişsel, sosyal ahlaki ve kişisel gelişimleri ve değişimlerini anlamları ve bu konuda bilgi sahibi olmaları için bilgilendirilecek. Bağımlılıkla mücadeleye dikkat çekmek amacıyla kısa film çekme, gençlerin ortak bir amaç etrafında birlikte ve uyumlu çalışmayı öğrenmeleri sağlanacak."

Midyat'ta 'Evrensel Değerler Gençlerle İlerler Projesi' Sağlık Bakanlığı tarafından kabul edildi

Kaynak: İHA

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Midyat'ta 'Evrensel Değerler Gençlerle İlerler Projesi' Sağlık Bakanlığı tarafından kabul edildi

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