Midyat'ta Evleri Su Bastı, Araçlar Suda Mahsur Kaldı
Mardin'in Midyat ilçesinde aşırı yağışlardan dolayı, evleri su bastı, araçlar suda mahsur kaldı.
Mardin'in Midyat ilçesinde aşırı yağışlardan dolayı, evleri su bastı, araçlar suda mahsur kaldı.
Midyat ilçesi Yeni Mahallede aşırı yağmurdan dolayı 4 evi su bastı; 5 araç biriken yağmur sularında mahsur kaldı. İtfaiye ekipleri vatandaşın imdadına yetişerek mahsur kalanları kurtardı. Haber verilmesi üzerine olay yerine giden itfaiye ekipleri araçları mahsur kaldıkları yerden çekerken, evlerdeki suyu boşalttı.
İtfaiye ekiplerinin bölgede çalışmalarının sürdüğü belirtildi. - MARDİN
Kaynak: İHA