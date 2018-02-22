Midyat'ta Ev Yangını
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Midyat'ta Ev Yangını

Mardin’in Midyat ilçesindeki bir evde çıkan yangın maddi hasara neden oldu.

Midyat'ta Ev Yangını

Mardin'in Midyat ilçesindeki bir evde çıkan yangın maddi hasara neden oldu.

Yangın, Midyat ilçesi Çavuşlu Mahallesi'nde Ş.A.'ya ait evde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, elektrik sobası yüzünden çıkan yangın kısa sürede büyüdü. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Evde maddi hasara neden olan yangınla ilgili inceleme başlatıldı. - MARDİN

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