Midyat'ta Ev Yangını

Mardin'in Midyat ilçesindeki bir evde yangın çıktı. Yangın, evi kullanılamaz hale getirdi.

Yangın, Midyat ilçesi Ortaca Mahallesi'ndeki bir evde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, elektrik kontağından çıkan yangın, kısa sürede büyüdü. Vatandaşların haber vermesi üzenine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın, itfaiyenin müdahalesiyle söndürülürken, evdeki bütün eşyalar küle döndü.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı. - MARDİN