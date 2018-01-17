Eşarplı Etekli Suç Makinesi Sonunda Yakayı Ele Verdi! 28 Kaydı Var

Mardin'in Midyat ilçesinde 28 ayrı suçtan kaydı bulunan ve tanınmamak için etek giyip, eşarp takan şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

DUR İHTARINA UYMAYIP KAÇTI

Edinilen bilgilere göre, Midyat'ta etek ve eşarplı bir şahsın hareketlerinden şüphelenen İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekipleri, "dur" ihtarında bulundu. Bunun üzerine kaçmaya başlayan şahıs, kovalamaca sonucu yakalandı.



ÜZERİNDEN SATIR ÇIKTI

Kimlik sorgusu yapılan şahsın, 17 hırsızlık, 8 kasten yaralama, 2 uyuşturucu madde kullanımı, 1 gösteri yürüyüşünden kaydının bulunduğu belirlendi. Şahsın üst aramasında ise 1 adet el feneri, 1 adet bıçak, 1 adet satır ve iş yerinden çaldığı tespit edilen 1 adet gümüş yüzük ile 1 saat ele geçirildi.

ÇIKARILDIĞI MAHKEME TARAFINDAN TUTUKLANDI

Emniyet Müdürlüğünde tamamlanan ifade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, Midyat M Tipi Kapalı Cezaevine sevk edildi.