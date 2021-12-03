Midyat'ta engellilere tekerlikle sandalye yardımı

Midyat Belediyesi, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla etkinlik düzenledi.

Midyat Belediyesi önünde düzenlenen etkinlikte engellilere tekerlekli sandalye dağıtımı gerçekleşti.

Belediye Başkan Vekili Metin Kutlu, herkesin bir engelli adayı olduğunu söyledi.

Her gün engellilerin yanında olmak gerektiğini kaydeden Kutlu, "Dünyada herkes engelli adayıdır. Bu insanları anlamak, yardım etmek ve mümkün olduğu kadar yaşamlarını kolaylaştırmak için her türlü ortamımı hazırlamak lazım." dedi.

Daha sonra 15 engelli vatandaşa tekerlekli sandalye yardımı yapıldı.

AA / Selahattin Erol - Son Dakika Haberleri

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