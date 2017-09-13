Midyat'ta Elektik Kesintisi Uygulanacak
Mardin’in Midyat ilçesinde Pazar günü 09.00 ile 15.00 arasında elektrik kesintisi uygulanacak.
Mardin'in Midyat ilçesinde Pazar günü 09.00 ile 15.00 arasında elektrik kesintisi uygulanacak.
Dicle Elektrik Dağıtım'dan yapılan açıklamada, "Bölge Müdürlüğümüz sorumluluk alanında bulunan PS-4 Midyat TM'de periyodik bakım çalışmaları yapılacaktır. Programlı Çalışmada 17.09.2017 Pazar Günü 09: 00-15: 00 saatleri arasında 154/34,5 kv TRAFO 3 servis harici edilecektir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" denildi. - MARDİN