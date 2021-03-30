Midyat'ta droneli trafik denetimi
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Midyat'ta droneli trafik denetimi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Midyat'ta droneli trafik denetimi

Mardin Midyat ilçesinde trafik ekipleri tarafından drone destekli yol denetimi gerçekleştirildi.

2'si polis 12 kişiyi hastanelik eden tüplerden bir tane daha bulundu
2'si polis 12 kişiyi hastanelik eden tüplerden bir tane daha bulundu

Mardin Midyat ilçesinde trafik ekipleri tarafından drone destekli yol denetimi gerçekleştirildi.

Midyat İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik ekipleri, drone ile uygulamalarına devam ediyor. Denetlemeler sayesinde kaza oranlarının düştüğü ilçede özellikle sürücü belgesiz tescilsiz motosiklet kullanıcıları, kırmızı ışık ihlali, emniyet kemeri takmama, araç kullanırken cep telefonu kullanma konularına ağır verildi. Ekipler, denetimlerin aralıklarla devam edeceğini kaydetti. - MARDİN

Midyat'ta droneli trafik denetimi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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