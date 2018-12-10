Midyat'ta Doktora Darp İddiası

Mardin'in Midyat İlçe Devlet Hastanesinde görev yapan bir göz doktorunun eşini almak için gittiği sağlık ocağında bir hasta yakını tarafından darp edildiği iddia edildi.

Edinilen bilgilere göre, Midyat Devlet Hastanesinde görevli göz doktoru Yaşar Dağ, eşini almak için sağlık ocağına gitti. Burada Dağ ile bir hasta yakını arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma yaşandı. Tartışmanın ardından hasta yakını tarafından darp edilen Dağ, yüzüne aldığı darbe nedeniyle hastaneyle getirildi.

Polis, şahsın yakalanması için çalışma başlattı. - MARDİN