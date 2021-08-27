Midyat'ta çocuklar için portatif yüzme havuzu kuruldu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Midyat'ta çocuklar için portatif yüzme havuzu kuruldu

Midyat'ta çocuklar için portatif yüzme havuzu kuruldu
Anadolu Ajansı / Selahattin Erol - Haberler | Kültür Sanat

Midyat ilçesinde kurulan portatif yüzme havuzu ile çocuklara uzman eğitmenler eşliğinde yüzme öğrenme imkanı sunuluyor.

Midyat ilçesinde kurulan portatif yüzme havuzu ile çocuklara uzman eğitmenler eşliğinde yüzme öğrenme imkanı sunuluyor.

Gençlik ve Spor Bakanlığının Yüzme Bilmeyen Kalmasın Projesi kapsamında Midyat Kaymakamlığı, Belediyesi ile Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü iş birliğiyle Bağlar Mahallesinde portatif yüzme havuzu kuruldu.

Havuzun açılışı Kaymakam Tekin Dundar, Belediye Başkanı Veysi Şahin, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Hüseyin Tunç, AK Parti İlçe Başkanı Atilla Yarış ve çok sayıda vatandaşın katılımıyla gerçekleşti.

Kaymakam Dundar, açılışta, çocukların güzel vakit geçirmelerini dileyerek, "Birbirinize saygı ve sevgi çerçevesinde oyunlar oynayarak, eğlenerek, hocalarınızı dinleyerek zamanınızı değerlendirin, yüzmeyi öğrenin. Yüzme havuzumuz tüm çocuklara hayırlı olsun" dedi.

Çocuklar da, havuzun açılmasından dolayı mutlu olduklarını belirtti.

Açılışın ardından Belediye Başkanı Şahin, çocuklara oyuncak dağıttı.

Midyat'ta çocuklar için portatif yüzme havuzu kuruldu
Midyat'ta çocuklar için portatif yüzme havuzu kuruldu

Kaynak: Anadolu Ajansı / Selahattin Erol

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Mehmet Nuri Jens Stoltenberg Sultan Alparslan Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Alişan Ebru Şallı Mesut Akusta Serenay Sarıkaya
Spor Marcao Erol Bulut Arda Güler Ozan Tufan Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Midyat'ta çocuklar için portatif yüzme havuzu kuruldu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 27.8.2021 13:14:08. #1.16#

title