Midyat'ta cadde ve sokak tabelaları yenileniyor
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Midyat'ta cadde ve sokak tabelaları yenileniyor

Midyat'ta cadde ve sokak tabelaları yenileniyor
Anadolu Ajansı / Selahattin Erol - Haberler | Kültür Sanat

Mardin'in Midyat ilçesine belediye tarafından tanınmış kişilerin isimlerinin bulunduğu tabelalar yerleştiriliyor.

Mardin'in Midyat ilçesine belediye tarafından tanınmış kişilerin isimlerinin bulunduğu tabelalar yerleştiriliyor.

Midyat Belediyesi ilçede eskiyen cadde ve sokak tabelalarını değiştirmek için çalışmalara başladı.

Geçmişten günümüze daha önce isimleri verilmemiş başta şehit asker ve polisler olmak üzere Midyat için önemli değere sahip siyasetçi, yazar, şair, profesör ve ilim insanlarının isimlerinin bulunduğu tabelalar sokaklara monte edilmeye başlandı.

Daha modern ve her açıdan rahatlıkla görünebilir tabelalarda, cadde ve sokak isimlerinin yanı sıra bağlı olduğu mahalle ve özel tanıtım numarası da bulunuyor.

Midyat Belediye Başkanı Veysi Şahin, yeni tabelalarda cadde ve sokak isimleri ile birlikte tabela tanıtım numarası, mahalle ve iletişim bilgilerinin yer aldığını söyledi.

Şahin, 2. etap sokak sağlıklaştırma çalışmalarının devam ettiği Işıklar ve Akçakaya mahallelerinde sokak tabelalarını yenilemeye başladıklarını dile getirerek, böylece ilçeye gelen yerli ve yabancı turistlerin yanı sıra vatandaşların da aradıkları yeri daha kolay bulabileceğini, bulundukları yerin hangi mahallede olduğunu görebileceğini aktardı.

Eskilerine oranla daha büyük yazıların yer aldığı tabelaların uluslararası standartlara sahip olduğunu belirten Şahin, "Şehit asker ve polislerimizin isimlerini ilçemizin farklı cadde ve sokaklarına veriyoruz. İlçemize hayırlı olsun." dedi.

Yeni tabelalar ilçe halkının da beğenisini kazandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Selahattin Erol

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