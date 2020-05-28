Midyat'ta bir mezra karantinaya alındı MARDİN'in Midyat ilçesi Başyurt Mahallesine bağlı Efeler mezrası, koronavirüs nedeniyle karantinaya alındı.

MARDİN'in Midyat ilçesi Başyurt Mahallesine bağlı Efeler mezrası, koronavirüs nedeniyle karantinaya alındı.

Midyat ilçesi Başyurt Mahallesi Efeler mezrasında 1 kişinin Covid-19 testi pozitif çıktı. Bu kişiyle temaslı olduğu değerlendirilen başka kişilerin olması nedeniyle salgından vatandaşları korumak ve salgının yayılmasını önlemek amacıyla İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu'nun aldığı kararla mezra 14 gün süresince karantina altına alındı. Mezraya giriş ve çıkışlara izin verilmiyor.

Kaynak: DHA