Midyat'ta binlerce yıllık el sanatı tekrar yaşatılacak

MARDİN - Mardin'in Midyat ilçesinde Süryaniler tarafından el sanatları kültürüne kazandırılan binlerce yıllık telkari sanatının yaşatılması için gerçekleştirilecek 3 buçuk milyon liralık proje için ilk imzalar atıldı.

Midyat ilçesinde Süryaniler tarafından bölge el sanatları kültürüne kazandırılan binlerce yıllık telkari sanatının yaşatılması için kurulan ve 3, 5 milyon liraya mal olacak Midyat Telkari Tasarım ve Uygulama Merkezi için ilk imzalar atıldı. Telkari sanatının ve sanatçılarının yeniden artması için başlatılan proje Midyat Kaymakamlığının öncülüğünde, Artuklu Üniversitesi ve Dicle Kalkınma Ajansı desteği ile bölgeye kazandırılmış oldu. DİKA Konferans Salonunda gerçekleştirilen törene Mardin Vali Yardımcısı Mehmet Uslu, Artuklu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Ağır Akça, Midyat Kaymakamı Hüseyin Tekin, DİKA Genel Sekreteri Yılmaz Altındağ, proje ortakları ve çok sayıda davetli katıldı. Telkari sanatının tanıtım videosunun izletildiği programda teknoloji ile üretimi azalan el sanatlarının önemine değinildi. Binlerce yıllık sanatın yeniden bölge turizmine ve istihdam ile de bölge halkına kazandırılmasının hedeflendiği projeye DİKA 3,3 milyonluk hibe desteği sundu. Açılış konuşmasını yapan DİKA Genel Sekreteri Yılmaz Altındağ, projenin yerelde turizm sektörüne yönelik olmak üzere klasik tasarım ve üretim anlayışıyla üretilen ve büyük ölçüde de imitasyon sektörünün etkisine giren telkari ürününün inovasyona yönelik olmak üzere tasarımlarının yapılması ve üretilmesinin hedeflendiğini belirtti. Midyat Kaymakamı Hüseyin Tekin de, yeni ustaların yetişmesi ve bölge istihdamına katkı sunması açısından çok önemli proje olduğunu vurguladı.

"Mardin'in en önemli el işçiliği"

Artuklu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Ağırakça, telkarinin Mardin'in en önemli el işçiliği olduğuna dikkat çekerek, şunları kaydetti:

"Bugüne kadar sanatkar arkadaşlar günümüze taşıdı. Bazı ustaların ise kalfa ve çırak yetiştirmeden vefat etmiş olmaları ve Uzakdoğu'dan teneke ile altını karıştıracak şekilde fabrikasyon şeklinde yapılan takılar ve sözde gümüş işlemeciliği bu sanatı öldürmeye çalıştılar. Biz de buna müsaade etmek istemiyoruz. Bu sanatı yeniden üniversitemizde açtığımız bölüm ile gündeme getirmek ve her yıl 20 usta yetiştirerek yeniden üretimini sağlamak için çalışıyoruz."

Konuşmaların ardından projenin imza töreni gerçekleştirildi.