Midyat'ta Bin Paket Kaçak Sigara Yakalandı

Mardin Midyat ilçesinde yol kontrollerinde durdurulan hafif ticari araçta bin paket gümrük kaçağı sigara yakalandı.

Midyat İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından kaçakçılığın önlenmesi için yol kontrol uygulamaları devam ediyor. Midyat Mercimekli karayolunda yapılan yol kontrollerinde durdurulan hafif ticari bir araçta bin paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Sürücü A.A., ile ilgili yasal işlem yapılırken, araca el konuldu. - MARDİN