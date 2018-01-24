Midyat'ta Bin 30 Paket Kaçak Sigara Ele Geçirildi

Mardin'in Midyat ilçesinde bir kamyonette yapılan aramada bin 30 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, Midyat-İdil yolu üzeri uygulama noktasında Midyat İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekipleri tarafından yapılan yol kontrolünde durumundan şüphelenilen bir kamyonet durdurulup, arama yapıldı. H.O. (26) idaresinde kamyonette yapılan aramada, bin 30 Paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. - MARDİN