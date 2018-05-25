Midyat'ta Bin 264 Kök Kenevir Ele Geçirildi

Mardin'in Midyat ilçesinde yapılan operasyonda bin 264 kök kenevir ele geçirildi.

Mardin Valiliğinden yapılan açıklamada, "22 Mayıs günü İl Jandarma Komutanlığı tarafından Midyat ilçesinde yapılan istihbarı çalışmalar neticesinde bin 264 kök Hint keneviri bitkisi ele geçirilmiş olup, olayla ilgili 1 şüpheli gözaltına alınmış, 1 şahıs hakkında da yakalama çalışması başlatılmıştır" denildi. - MARDİN