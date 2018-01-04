Midyat'ta Bin 210 Paket Kaçak Sigara Ele Geçirildi

Midyat'ta Bin 210 Paket Kaçak Sigara Ele Geçirildi

Mardin’in Midyat ilçesinde bin 210 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Midyat'ta Bin 210 Paket Kaçak Sigara Ele Geçirildi

Mardin'in Midyat ilçesinde bin 210 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, Midyat İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekipleri, İdil-Midyat yolunda durumundan şüphelendikleri aracı durdurarak arama yaptı. Aramada, aracın bagaj kısmına zulalanmış şekilde bin 210 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. Aracı kullanan O.Ö. isimli şahıs gözaltına alınırken, araca el konuldu. - MARDİN

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