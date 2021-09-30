Midyat'ta belediyenin yol ve kaldırım yenileme çalışması sürüyor - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Midyat'ta belediyenin yol ve kaldırım yenileme çalışması sürüyor

AA / Selahattin Erol - Haberler | Güncel
Midyat'ta belediyenin yol ve kaldırım yenileme çalışması sürüyor

Mardin'in Midyat ilçesinde yol ve kaldırım yenileme çalışmaları tüm hızıyla sürüyor.

MARDİN (AA) - Mardin'in Midyat ilçesinde yol ve kaldırım yenileme çalışmaları tüm hızıyla sürüyor.

Belediye ekipleri ihtiyaç duyulan bölgelerde imara uygun yeni yollar açılarak yaya ve araç trafiğini rahatlatırken alt yapı çalışmaları nedeniyle bozulan yolların bakım ve onarım çalışmaları da planlı bir şekilde yürütülüyor.

Bu kapsamda Seyfettin Güneştan Caddesi ile Dr. Alaattin Aslan Caddesinde sıcak asfalt çalışması yapan ekipler ayrıca kilit parke taşı ve kaldırım çalışması gerçekleştiriyor.

Midyat Belediye Başkanı Veysi Şahin, çalışmaları yerinde inceleyerek, yol çalışmalarına büyük önem verdiklerini söyledi.

Şahin, "Sıcak asfalt ve kaldırım çalışmalarımızla yolları yenilerken, yeni yollar açmaya da devam ediyoruz. Amacımız hemşehrilerimize daha güvenli, kaliteli ve konforlu ulaşım sağlamak. Şehrimizde belirlediğimiz ihtiyaçların yanı sıra mahalle muhtarlarımızdan ve vatandaşlarımızdan gelen talepleri de değerlendirerek çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz." dedi.

Midyat'ta belediyenin yol ve kaldırım yenileme çalışması sürüyor

Midyat'ta belediyenin yol ve kaldırım yenileme çalışması sürüyor

Midyat'ta belediyenin yol ve kaldırım yenileme çalışması sürüyor

AA / Selahattin Erol - Son Dakika Haberleri
Sırbistan ve Kosova arasındaki gerginliğin düşürülmesi için anlaşma sağlandı

Sırbistan ve Kosova arasındaki gerginliğin düşürülmesi için anlaşma sağlandı

 Amcasını istismarla suçlayan kıza hakimden tepki çeken soru: Neden bağırmadın, neden ses çıkarmadın?

Amcasını istismarla suçlayan kıza hakimden tepki çeken soru: Neden bağırmadın, neden ses çıkarmadın?

 Aziz Sancar, TOGG'un direksiyonuna geçti

Aziz Sancar, TOGG'un direksiyonuna geçti
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Faik Öztrak Meral Akşener Vladimir Putin Mehmet Nuri Ersoy Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Gülşen Demet Özdemir İbrahim Tatlıses
Spor Salih Uçan Fatih Terim Stefan Kuntz Abdullah Avcı Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Angela Merkel
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Midyat'ta belediyenin yol ve kaldırım yenileme çalışması sürüyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 30.09.2021 16:42:43. #1.17#