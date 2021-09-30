Midyat'ta belediyenin yol ve kaldırım yenileme çalışması sürüyor

MARDİN (AA) - Mardin'in Midyat ilçesinde yol ve kaldırım yenileme çalışmaları tüm hızıyla sürüyor.

Belediye ekipleri ihtiyaç duyulan bölgelerde imara uygun yeni yollar açılarak yaya ve araç trafiğini rahatlatırken alt yapı çalışmaları nedeniyle bozulan yolların bakım ve onarım çalışmaları da planlı bir şekilde yürütülüyor.

Bu kapsamda Seyfettin Güneştan Caddesi ile Dr. Alaattin Aslan Caddesinde sıcak asfalt çalışması yapan ekipler ayrıca kilit parke taşı ve kaldırım çalışması gerçekleştiriyor.

Midyat Belediye Başkanı Veysi Şahin, çalışmaları yerinde inceleyerek, yol çalışmalarına büyük önem verdiklerini söyledi.

Şahin, "Sıcak asfalt ve kaldırım çalışmalarımızla yolları yenilerken, yeni yollar açmaya da devam ediyoruz. Amacımız hemşehrilerimize daha güvenli, kaliteli ve konforlu ulaşım sağlamak. Şehrimizde belirlediğimiz ihtiyaçların yanı sıra mahalle muhtarlarımızdan ve vatandaşlarımızdan gelen talepleri de değerlendirerek çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz." dedi.