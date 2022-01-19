Midyat'ta bazı yollar araç trafiğine kapatıldı - Haberler
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Midyat'ta bazı yollar araç trafiğine kapatıldı

Midyat'ta bazı yollar araç trafiğine kapatıldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Mardin'in Midyat İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik ve jandarma trafik ekipleri tarafından Midyat-Batman yolu, Midyat-Mardin yolu aşırı kar yağışına bağlı olarak araç trafiğine kapatıldı.

BATMAN (İHA) - Mardin'in Midyat İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik ve jandarma trafik ekipleri tarafından Midyat- Batman yolu, Midyat- Mardin yolu aşırı kar yağışına bağlı olarak araç trafiğine kapatıldı.

Edinilen bilgilere göre, trafik ekipleri tarafından, aşırı kar yağışı, gizli buzlanma ve don olma riskine karşı Midyat-Batman yolu, Midyat-Mardin yolu araç trafiğine kapatıldı. Yüksek rakımda olan Ayrancı Geçidinde don ve gizli buzlanma riskine bağlı olarak oluşabilecek kazaları en aza indirmek için tedbir amaçlı Midyat-Batman yolu araç trafiğine kapatıldı. Ekiplerin yollarda bilgilendirme çalışmaları devam ediyor. - MARDİN

Midyat'ta bazı yollar araç trafiğine kapatıldı

Midyat'ta bazı yollar araç trafiğine kapatıldı

Midyat'ta bazı yollar araç trafiğine kapatıldı

Midyat'ta bazı yollar araç trafiğine kapatıldı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Tragger, Batman, Mardin, kar, 3. Sayfa, Haber

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