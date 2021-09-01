Midyat'ta asfaltlama çalışmaları devam ediyor
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Midyat'ta asfaltlama çalışmaları devam ediyor

Midyat'ta asfaltlama çalışmaları devam ediyor
Anadolu Ajansı / Osman Öksüz - Haberler | Güncel

Mardin Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı, Midyat ilçesinde beton asfalt çalışmalarını sürdürüyor.

Mardin Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı, Midyat ilçesinde beton asfalt çalışmalarını sürdürüyor.

Mardin Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı, Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mahmut Demirtaş'ın talimatları doğrultusunda, ilçe merkezinde, Hastane, Mezarlık, Nazım Hikmet Caddelerinde alt yapı, malzeme serimi ve beton asfalt çalışmaları devam ediyor.

Yılmaz Güney Caddesi ise 10 bin metrekare kilitli parke çalışmasının ardından vatandaşın hizmetine açıldı.

Fen İşleri Daire Başkanı Cebrail Aslan, alt yapı çalışmalarının ardından yol çalışmalarına başladıklarını ifade etti.

Aslan, "Kamu kurumların tamamına sorduk. Alt yapı çalışmalarının yapılması gereken yerlerde çalışmalar yapıldı. Yağmur hatlarını Midyat Belediyesiyle yaptık. Alt yapı bittikten malzeme serimi, sulama ve sıkıştırma işlemleri ile beton asfalt çalışmaları devam ediyor." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Osman Öksüz

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