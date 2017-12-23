Midyat'ta Asayiş Uygulaması

Mardin'in Midyat ilçesinde, asayiş uygulaması yapıldı.



İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, huzur ve güvenliğin devamlılığının sağlanması, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı önceden önlem alınması, önleyici kolluk hizmetlerinin yapılması, şüpheli görülen, aranan, suç işlemeye yönelik davranışlarda bulunan kişiler ile her türlü taşınması yasak alet ve maddeleri taşıyan kişilerin yakalanması amacıyla uygulama gerçekleştirildi.



Umuma açık alanlarda ve yol güzergahlarında yapılan uygulamada, 24 işyeri denetlendi ve 566 kişi genel bilgi toplama sorgulamasına tabi tutuldu.



Ayrıca, yol uygulamalarında 113 araç kontrol edildi, 7 araca toplam 4 bin 301 TL para cezası uygulandı ve bir araç trafikten men edildi.