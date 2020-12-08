Midyat'ta aralık ayı muhtarlar toplantısı gerçekleştirildi
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Midyat'ta aralık ayı muhtarlar toplantısı gerçekleştirildi

08.12.2020 12:13 | Son Güncelleme: 08.12.2020 12:18
Midyat'ta aralık ayı muhtarlar toplantısı gerçekleştirildi

Mardin'in Midyat ilçesinde her ayın ilk haftası, sosyal mesafe kuralları çerçevesinde gerçekleştirilen muhtarlar toplantısı Kaymakam Tekin Dundar başkanlığında gerçekleştirildi.

Mardin'in Midyat ilçesinde her ayın ilk haftası, sosyal mesafe kuralları çerçevesinde gerçekleştirilen muhtarlar toplantısı Kaymakam Tekin Dundar başkanlığında gerçekleştirildi.

Her ay düzenli olarak yapılan muhtarlar toplantısı, sosyal mesafe kuralları çerçevesinde Milli İrade İlk-Ortaokulu konferans salonunda yapıldı. Toplantıda merkez ve kırsal mahalle sorunları dile getirilerek, pandame sürecinde nelere dikkat edilmesine dikkat çekildi. Kaymakam Tekin Dundar başkanlığında yapılan toplantıya, Belediye Başkan Yardımcısı Abdürrahim Çelik, İlçe Emniyet Müdürü Bolkar Bostancı, İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Yüzbaşı Kalendar Savaş Ünal, İlçe Sağlık Müdürü Sertaç Çelebi ve merkez ile kırsal mahalle muhtarları katıldı. Toplantıda konuşan Kaymakam Dundar, "Hastanedeki doktordan bizim beklentimiz, hasta olan vatandaşı iyileştirmesidir. İyileştirecek reçeteler sunmasıdır. Ama bu vatandaşında bu hastalığın yayılma noktasında bir bariyer görevi görmesidir. Eskisi kadar temasa geçmemesi. Eski alışkanlıklarını bir köşeye bırakması ki önümüzü görene kadar. Bu hastalıkta hepimize rol düşüyor. İlle resmi bir unvanımızın olmasına lüzum yok. Biliyorsunuz bu hastalığın ilk başlangıcında uzun bir süre vatandaşlar anne- babalarına uğramadı bu önemli bir fedakarlıktır. İnsanlar kendi aile bireylerine eskisi gibi yanaşamadı. Hepimizin bu süreçte üzerimize düşenler var" dedi.

Muhtarların sorun ve taleplerinin dinlenmesinin ardından toplantı sona erdi. - MARDİN

Midyat'ta aralık ayı muhtarlar toplantısı gerçekleştirildi
Midyat'ta aralık ayı muhtarlar toplantısı gerçekleştirildi
Midyat'ta aralık ayı muhtarlar toplantısı gerçekleştirildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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