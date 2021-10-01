Midyat'ta AK Parti'den

AK Parti Midyat Gençlik Kolları Başkanlığınca "Mahalle Bizim Gençlik Bizim" programı düzenlendi.

Çavuşlu Mahallesi'nde gerçekleştirilen programa, AK Parti MKYK Üyesi Orhan Miroğlu, AK Parti Mardin İl Gençlik Kolları Başkanı Tarık Atlı, İlçe Başkanı Atilla Yarış, partililer ve gençler katıldı.

Miroğlu, etkinlikte yaptığı konuşmada, gençlerin fikirlerini ortaya koyması için bir araya geldiklerini belirterek, tecrübelerini aktardı, gençleri dinledi.

Gençlere kendilerini geliştirmeleri için kitap okumalarını öneren Miroğlu, "Aynı tarihlerde veya zamanda doğmak, bir kuşağın gelecekle ilgili, siyaset ve kültürel yaşamıyla ilgili tercihlerini aynı ve eşit kılınmaz, kılınamaz. Bizim, araştıran sorgulayan ve merak eden bir gençliğe ihtiyacımız var." dedi.

Sosyal medyanın sağlıklı kullanılması için meclise bir yasa tasarısı getireceklerini ifade eden Miroğlu, yapılacak bu çalışma sonucunda yaşanan bilgi kirliğinin önüne geçilebileceğini aktardı.