Midyat'ta ailelere giyim yardım yapıldı

29.02.2020 12:30 | Son Güncelleme: 29.02.2020 12:30

Midyat ilçesinde ailelere giyim yardımı yapıldı.

Midyat Kadın Dayanışma Platformu üyeleri tarafından ihtiyaç sahibi ailelere giyim yardımında bulunuldu.

Midyat Kadın Dayanışma Platformu Başkanı Vatfa Fatoş Kutlu, ekibin tamamen gönüllülük esasına göre oluşturulduğunu belirterek, "Amacımız ihtiyaç sahiplerine bir nebze de olsa merhem olmak. Yardımlarımız Belediye Başkanımızın eşi Tülin Şahin önderliğinde yapılmıştır." dedi.

Kaynak: AA