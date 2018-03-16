Midyat'ta Afrin Şehitleri İçin Mevlit Okutuldu

Mardin'in Midyat ilçesinde Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Afrin'de yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı'nda şehit düşen güvenlik güçleri için mevlit okutuldu.

Bir düğün salonunda iş adamları Kadri ve İhsan Duran tarafından düzenlenen program Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başladı.

Mevlit programında İlçe Müftüsü Mehmet Şafi Bilik de dualar okudu.

İş adamı Kadri Duran, yaptığı açıklamada, terör örgütlerine yönelik Suriye'nin Afrin bölgesinde yürütülen harekatta görev alan tüm güvenlik güçleri için dua ettiklerini söyledi.

Şehitlere Allah'tan rahmet, gazilere de şifalar dileyen Duran, "Allah devletimize ve milletimize zeval vermesin." dedi.

Midyat Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkan adayı Rıfat Direkçi de programı düzenleyen iş adamı Duran'a teşekkür etti.

Direkçi, "Şehitlerimizin ruhu şad olsun. Ailelerine sabır diliyorum." diye konuştu.

Programa, Kaymakam Hüseyin Tekin, AK Parti Mardin Milletvekili Orhan Miroğlu, Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Tevfik Baysal, Garnizon Komutanı Vekili Tankçı Yarbay Levent Kaya, Jandarma Komutanı Yüzbaşı Halil İbrahim Çiftçi, Midyat Jandarma Komando Tabur Komutanı Binbaşı Zafer Pasinlioğlu, İlçe Emniyet Müdür Vekili Ahmet Tuğcu, AK Parti İlçe Başkanı Melih Güneştan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Abdulkadir Altay, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.