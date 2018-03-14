Midyat'ta Afrin Şehitleri İçin Mevlit Okutuldu

Mardin'in Midyat ilçesinde Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Afrin'de yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı'nda şehit düşen güvenlik güçleri için mevlit okutuldu.

ÖNDER İmam Hatipliler Derneği Midyat Temsilciliğince, sivil toplum kuruluşlarının desteğiyle İmam Hatip Lisesi Mezunları ve Mensupları Derneği binasında düzenlenen program Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başladı.

Emekli imam Yunus Akalın'ın okuduğu dualar sırasında bazı vatandaşlar duygulu anlar yaşadı.



ÖNDER İmam Hatipliler Derneği Midyat Temsilcisi Hıdır Atasal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Zeytin Dalı Harekatı'na katılıp, şehit düşen ve gezi olan güvenlik güçleri için dua ettiklerini söyledi.

Birlik ve beraberliğin devam etmesini dileyen Atasal, "Rabbim Afrin'e giden kardeşlerimize de yardım etsin. Allah yar ve yardımcıları olsun. Rabbim ordumuza zafer ihsan eylesin." dedi.

Umutla Yaşam Derneği Başkanı Murat Ay, sivil toplum kuruluşları olarak ülkenin bekası için Afrin'de mücadele eden güvenlik güçlerini unutmadıklarını, gönüllerinin onlarla olduğunu belirtti.

Din görevlisi Hikmet Demir, harekatı desteklediklerini dile getirerek, "Rabbim devletimizi, milletimizi, bayrağımızı ve ülkemizi daim eylesin, bütün şer odaklarını kahrı perişan eylesin. Biz her zaman devletimizle beraberiz. Allah bu devlete zeval vermesin." diye konuştu.

Pograma, İlim Yayma Cemiyeti Midyat Temsilcisi Tarık Demir, Ensar Vakfı Midyat Şube Başkanı Abdürrahim Kaplan, Diyanet-Sen Midyat Temsilcisi Zeyni Bedir, Türk Diyanet Sen Midyat Temsilcisi Abdulsamed Sağlam, Bem-Bir-Sen Midyat Temsilci Abdürrahim Yıldız, Azim-Der Başkan Yardımcısı Abdurrahman Kay, Secde-Der Başkan Cevat Turgut ve emekli din görevlileri katıldı.