Midyat'ta Afrin Şehitleri İçin Mevlit Okutuldu
Mardin'in Midyat ilçesinde Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK), Suriye'nin Afrin bölgesinde başlatılan Zeytin Dalı Harekatı'nda şehit olan askerler için mevlit okutuldu.
Mardin'in Midyat ilçesinde Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK), Suriye'nin Afrin bölgesinde başlatılan Zeytin Dalı Harekatı'nda şehit olan askerler için mevlit okutuldu.
AK Parti İlçe Kadın Kolları Başkanlığı tarafından Hazreti Muhammed Camisi'nde öğle namazı sonrası okutulan mevlidin ardından vatandaşlara lokum dağıtıldı.
Afrin'de şehit düşen askerlerin ailelerine sabır dileğinde bulunan AK Parti Kadın Kolları Başkanı Elif Urazin, "Operasyonlarda bulunan kahraman askerlerimiz için Fetih Sureleri okuduk. Allah askerlerimizi muvaffak etsin. Desteğimiz, duamız hep onlarladır. Allah ordumuzu muzaffer eylesin." ifadelerini kullandı.