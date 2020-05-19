Midyat'ta 86 bin TL'lik kaçak telefon ele geçirildi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Midyat'ta 86 bin TL'lik kaçak telefon ele geçirildi

Mardin'in Midyat ilçesinde şüphe üzerine durdurulan bir araçta yapılan aramada, piyasa değeri yaklaşık 86 bin 500 lira olan 36 adet gümrük kaçağı telefon ele geçirildi.

Midyat'ta 86 bin TL'lik kaçak telefon ele geçirildi
19.05.2020 10:07 | Son Güncelleme: 19.05.2020 10:07

Mardin'in Midyat ilçesinde şüphe üzerine durdurulan bir araçta yapılan aramada, piyasa değeri yaklaşık 86 bin 500 lira olan 36 adet gümrük kaçağı telefon ele geçirildi. Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

Midyat İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Uyuşturucu tacirleri ve kaçakçılara göz açtırmıyor. Edinilen bilgilere göre, Midyat Cumhuriyet Başsavcılığı talimatları doğrultusunda harekete geçen ekipler Nusaybin yolu uygulama noktasında durumundan şüphelenilerek durdurulan bir araç içerisinde arama yaptı. Aramada, piyasa değeri yaklaşık 86 bin 500 lira olan 36 adet gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirdi.

Olayla ilgili gözaltına alınan zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor. - MARDİN

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Brezilyalı TikTok fenomeni çene cerrahıyla evlendikten sonra bambaşka bir görünüme kavuştu Haber
Brezilyalı TikTok fenomeni çene cerrahıyla evlendikten sonra bambaşka bir görünüme kavuştu
Maskesiz sokağa çıkmanın yasak olduğu il sayımız 28'e yükseldi Haber
Maskesiz sokağa çıkmanın yasak olduğu il sayımız 28'e yükseldi
İslamiyet'e ve Hz. Muhammed'e hakaret eden Fırat Erez tutuklandı Haber
İslamiyet'e ve Hz. Muhammed'e hakaret eden Fırat Erez tutuklandı
Zillere basarak yaptığı yardım çağrısı karşılıksız kalan talihsiz vatandaşın cansız bedeni bulundu Haber
Zillere basarak yaptığı yardım çağrısı karşılıksız kalan talihsiz vatandaşın cansız bedeni bulundu
Bakan Soylu, Gazeteci Müyesser Yıldız'a sert çıktı: Bir PKK bir de sen üzülmüşsün Haber
Bakan Soylu, Gazeteci Müyesser Yıldız'a sert çıktı: Bir PKK bir de sen üzülmüşsün
Prof. Dr. Ersoy, Akdeniz bölgesi için uyardı: 8 şiddetinden büyük depremden etkilenebilir Haber
Prof. Dr. Ersoy, Akdeniz bölgesi için uyardı: 8 şiddetinden büyük depremden etkilenebilir
Bölge insanının geçim kaynağı! İşte Türkiye'nin büyükbaş hayvan ihtiyacını karşılayan ilimiz
Bölge insanının geçim kaynağı! İşte Türkiye'nin büyükbaş hayvan ihtiyacını karşılayan ilimiz
Kim Milyoner Olmak İster'de çıkan Sabri Sarıoğlu sorusu, sosyal medyayı salladı
Kim Milyoner Olmak İster'de çıkan Sabri Sarıoğlu sorusu, sosyal medyayı salladı
Tatil sezonunu açan Şeyma Subaşı, peş peşe bikinili pozlarını paylaştı
Tatil sezonunu açan Şeyma Subaşı, peş peşe bikinili pozlarını paylaştı
Kapış kapış satılan Hasanağa enginarları, üreticisine dönümünden 15 bin lira kazandırıyor
Kapış kapış satılan Hasanağa enginarları, üreticisine dönümünden 15 bin lira kazandırıyor
Askerlik anısını anlatan Faik Işık, canlı yayında küfür etti
Askerlik anısını anlatan Faik Işık, canlı yayında küfür etti
Alanya'da Rus turist çırılçıplak havuza girdi
Alanya'da Rus turist çırılçıplak havuza girdi
Vuhanlı kadının günlüğü, Çin yönetiminin korkunç ihmalini ortaya çıkardı: Yöneticiler bize 'Virüs bulaşıcı değil' dedi
Vuhanlı kadının günlüğü, Çin yönetiminin korkunç ihmalini ortaya çıkardı: Yöneticiler bize "Virüs bulaşıcı...
Karantinada olan Hadise'nin yeni pozları yüz binlerce beğeni aldı
Karantinada olan Hadise'nin yeni pozları yüz binlerce beğeni aldı
Polis ekipleri, sokağa çıkma yasağını delip üstüne bir de kalabalık halinde maskesiz gezen gruba ceza kesti
Polis ekipleri, sokağa çıkma yasağını delip üstüne bir de kalabalık halinde maskesiz gezen gruba ceza kesti
Uzun süre sonra canlı yayına katılan Mehmet Ali Erbil, sevenlerine çağrı yaptı: Evde kalın
Uzun süre sonra canlı yayına katılan Mehmet Ali Erbil, sevenlerine çağrı yaptı: Evde kalın
Milli Eğitim Bakanı, Cumhurbaşkanı'nın sözlerine açıklık getirdi: Uzaktan eğitim 19 Haziran'a kadar devam edecek
Milli Eğitim Bakanı, Cumhurbaşkanı'nın sözlerine açıklık getirdi: Uzaktan eğitim 19 Haziran'a kadar devam edecek
Bilim insanları yaşlanmayı hızlandıran yiyecekleri tespit etti
Bilim insanları yaşlanmayı hızlandıran yiyecekleri tespit etti
İtalyan modacı, koronavirüse özel üç parçadan oluşan bikini tasarladı
İtalyan modacı, koronavirüse özel üç parçadan oluşan bikini tasarladı
Ramazan Bayramı'nı kapsayan 23-26 Mayıs tarihleri arasında sokağa çıkma yasağı ilan edildi
Ramazan Bayramı'nı kapsayan 23-26 Mayıs tarihleri arasında sokağa çıkma yasağı ilan edildi
Prof. Dr. Ercüment Ovalı'dan 19 Mayıs'a özel gece vakti paylaşım: Aşı çalışmamız ilk testi geçti
Prof. Dr. Ercüment Ovalı'dan 19 Mayıs'a özel gece vakti paylaşım: Aşı çalışmamız ilk testi geçti
Koronavirüs, dış dünyadan izole yaşayan Waorani kabilesine de sıçradı
Koronavirüs, dış dünyadan izole yaşayan Waorani kabilesine de sıçradı
Yasağı hiçe sayan 2 piknikçi, drone ile tespit edildi
Yasağı hiçe sayan 2 piknikçi, drone ile tespit edildi
Park halindeki otomobile yaslandığı için darp edilen kişi hayatını kaybetti
Park halindeki otomobile yaslandığı için darp edilen kişi hayatını kaybetti
Havacılık devi Emirates 30 bin kişiyi işten çıkaracak
Havacılık devi Emirates 30 bin kişiyi işten çıkaracak
Model Kaia Gerber, Instagram'da bikinili pozunu paylaşarak kolunu kırdığını söyledi
Model Kaia Gerber, Instagram'da bikinili pozunu paylaşarak kolunu kırdığını söyledi
Eski Fenerbahçeli Ümit Özat: Ölene kadar Aziz Yıldırımcıyım
Eski Fenerbahçeli Ümit Özat: Ölene kadar Aziz Yıldırımcıyım
Denetim yapan doktorun koronavirüs testi pozitif çıkınca 50 berber karantinaya alındı
Denetim yapan doktorun koronavirüs testi pozitif çıkınca 50 berber karantinaya alındı
Son Dakika: Benzine 13, motorine ise 8 kuruş zam geldi
Son Dakika: Benzine 13, motorine ise 8 kuruş zam geldi
Eşcinsel olduğunu söyleyen fenomen Murat Övüç'ün kadın sevgilisinin bebek düşürdüğü ortaya çıktı
Eşcinsel olduğunu söyleyen fenomen Murat Övüç'ün kadın sevgilisinin bebek düşürdüğü ortaya çıktı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ziya Selçuk Meral Akşener Mustafa Varank Mevlüt Çavuşoğlu Bekir Pakdemirli
Magazin Neva Sinan Özen Hatice Çarpar Kenan İmirzalıoğlu
Spor Hasan Şaş Bülent Uygun İlhan Cavcav Sergen Yalçın Emre Belözoğlu
Daha Fazla Kadın Kabine Haziran Ramazan
Şu an buradasınız: Midyat'ta 86 bin TL'lik kaçak telefon ele geçirildi - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 19.5.2020 10:07:51. #1.14#
title