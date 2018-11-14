Midyat'ta 8 Öğretmen Yurt Dışına Gidecek

Mardin'in Midyat ilçesinde 8 öğretmen yurt dışına gidecek.

Midyat Söğütlü İlkokulu Erasmus+ Okul Eğitimi Personel Hareketliliği kapsamında hazırladığı "Çekingen öğrencilerin eğitim ortamlarına daha aktif dahil edilmeleri" projesi kabul edildi. 15 bin 258 avro hibe destekli proje kapsamında ilçede görevli 8 öğretmen İspanya, Avusturya ve Çek Cumhuriyeti'ne gidecek.

Söğütlü İlkokulu Müdürü Bedrettin Şahin, çekingen öğrencilerin eğitim programlarına daha etkin katılımını sağlamak amacıyla öğretmenlerin proje hazırladığını belirterek, "İspanya, Avusturya ve Çek Cumhuriyeti'ndeki okullarda eğitim ve öğretimi inceleyip, yeni uygulamalar yapmak üzere bir proje hazırladık." dedi.

Öğretmen Elif Zengin ise çekingen öğrencilerin eğitimi için yurt dışına gideceklerini aktararak, "Ülkemiz eğitimine daha fazla katkı sağlamak için gözlem yapacağız." ifadesini kullandı.