Midyat'ta 50 noktaya Tekstil Atıkları Kumbarası yerleştirildi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Midyat'ta 50 noktaya Tekstil Atıkları Kumbarası yerleştirildi

AA, Selahattin Erol - Güncel
 - Güncelleme:
Midyat'ta 50 noktaya Tekstil Atıkları Kumbarası yerleştirildi

Midyat ilçesinde 50 noktaya Tekstil Atıkları Kumbarası yerleştirildi.

Midyat ilçesinde 50 noktaya Tekstil Atıkları Kumbarası yerleştirildi.

Midyat Belediye Başkanı Veysi Şahin, kullanılmayan kıyafetlerin ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmasını kolaylaştırmak, kullanılamayacak durumdakilerin de ekonomiye kazandırılması için 50 noktaya Tekstil Atıkları Kumbarası yerleştirdiklerini söyledi.

Kıyafetlerden kullanılacak durumda olanların ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacağını, kullanılmayacak durumda olanların ise fabrikalarda izolasyon malzemesine dönüştürülerek ekonomiye kazandırılacağını kaydeden Şahin, yaptıkları çalışmalarla daha yaşanabilir bir Midyat için çaba sarf ettiklerini belirtti.

Şahin, "Tüm vatandaşlarımızdan evlerinde kullanmadıkları tekstil ve ayakkabılarını çöp yerine bu kutulara bırakmalarını istiyoruz. Her projemizde olduğu gibi giysi ve ayakkabı toplama kumbarası uygulamasına da halkımızın destek olacağını inanıyorum." diye konuştu.

AA / Selahattin Erol - Güncel

Veysi Şahin, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title