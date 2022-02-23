Midyat'ta "50 noktaya Tekstil Atıkları Kumbarası" yerleştirdi

Midyat Belediye Başkanı Veysi Şahin, kullanılmayan kıyafetlerin ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmasını kolaylaştırmak, kullanılamayacak durumdakilerin de ekonomiye kazandırılması için 50 noktaya "" Tekstil Atıkları Kumbarası" yerleştirdiklerini söyledi.

Başkan Şahin, "Hazırladığımız Sıfır Atık Kent Yönetim Projesi kapsamında oluşturduğumuz Giysi Tekstil Kumbaralarında biriken kullanılmış giyim, tekstil atıklarının giysi, ayakkabı, kemer, çanta, tül, perde, battaniye, nevresim gibi bir kısmı ayrıştırıldıktan sonra kullanılabilir durumda olanlar ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacak. Kullanılmayacak durumda olanlar ise fabrikalarda izolasyon malzemesine dönüştürülerek ekonomiye kazandırılacak. Belediyesi olarak yaptığımız çalışmalarla daha yaşanabilir bir Midyat için çaba sarf ediyoruz. Birilerinin eskisi, birilerinin yenisi olsun. Tüm vatandaşlarımızdan evlerinde kullanmadıkları tekstil ve ayakkabılarını çöp yerine bu kutulara bırakmalarını istiyoruz. Her projemizde olduğu gibi giysi ve ayakkabı toplama kumbarası uygulamasına da halkımızın destek olacağını inanıyorum." diye konuştu.

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