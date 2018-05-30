Midyat'ta 37 Bin 800 Paket Kaçak Sigara Ele Geçirildi

Mardin'in Midyat ilçesinde durdurulan 1 kamyonette yapılan aramada 37 bin 800 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Midyat İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekipleri tarafından Midyat-Nusaybin karayolu uygulama noktasında şüpheli bir kamyonet durdurularak arama yapıldı. Aramada, 37 bin 800 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. Midyat'tan-Batman'a götürüleceği öğrenilen sigaralara el konulurken, K.I. (28) ve N.I. (36), isimli şahıslar gözaltına alındı. - MARDİN