Midyat'ta 37 Bin 800 Paket Kaçak Sigara Ele Geçirildi

Midyat'ta 37 Bin 800 Paket Kaçak Sigara Ele Geçirildi

Mardin’in Midyat ilçesinde durdurulan 1 kamyonette yapılan aramada 37 bin 800 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Midyat'ta 37 Bin 800 Paket Kaçak Sigara Ele Geçirildi

Mardin'in Midyat ilçesinde durdurulan 1 kamyonette yapılan aramada 37 bin 800 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Midyat İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekipleri tarafından Midyat-Nusaybin karayolu uygulama noktasında şüpheli bir kamyonet durdurularak arama yapıldı. Aramada, 37 bin 800 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. Midyat'tan-Batman'a götürüleceği öğrenilen sigaralara el konulurken, K.I. (28) ve N.I. (36), isimli şahıslar gözaltına alındı. - MARDİN

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