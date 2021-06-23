Midyat'ta 35 öğrenciye tablet, 500 öğrenciye kitap hediye edildi

Midyat ilçesinde Zahuran Toplumsal Duyarlılık Derneği tarafından yürütülen "Evde Hayat Var Çocuklar Projesi" kapsamında başarılı olan 35 öğrenciye tablet ve 500 öğrenciye kitap hediye edildi.

Midyat ilçesinde Zahuran Toplumsal Duyarlılık Derneği tarafından yürütülen "Evde Hayat Var Çocuklar Projesi" kapsamında başarılı olan 35 öğrenciye tablet ve 500 öğrenciye kitap hediye edildi.

Kocatepe İlk ve Ortaokul salonunda düzenlenen etkinlikte konuşan Midyat Belediye Başkan Yardımcısı Abdürrahim Çelik, projenin başarıyla neticelenmesinden dolayı mutluluk duyduğunu söyledi.

Belediye olarak gelecek nesiller için üzerine düşen görevi yapmaya hazır olduklarını kaydeden Çelik, "Derneğin yaptığı çalışmalardan ve eğitime verdikleri desteklerden dolayı ayrıca teşekkür ederim." dedi.

Dernek Başkanı Dr. Yaşar Dağ da sürekli sahada olmaya gayret gösterdiklerini, proje ile salgından etkilenen çocuklara yardımcı olmak istediklerini belirtti.

Daha sonra öğrencilere tablet ve kitap dağıtıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Selahattin Erol