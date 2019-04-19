Midyat'ta 35 Kaçak Göçmen Yakalandı

Mardin'in Midyat ilçesinde, Türkiye'ye yasa dışı yollarla giren 35 Afgan ve Pakistan uyruklu göçmen yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Midyat'ta kaçak yollardan giriş yaptıkları tespit edilen 35 Afganistan ve Pakistan uyruklu göçmen, Midyat İlçe Emniyet Müdürlüğü asayiş ekipleri tarafından yakalandı. Yapılan kontrollerden sonra savcılığa sevk edilen göçmenler, Mardin İl Göç İdaresine teslim edildi. - MARDİN

Kaynak: İHA