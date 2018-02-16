Midyat'ta 320 Karton Kaçak Sigara ve 170 Kilogram Nargile Tütünü Ele Geçirildi
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Midyat'ta 320 Karton Kaçak Sigara ve 170 Kilogram Nargile Tütünü Ele Geçirildi

Mardin’in Midyat ilçesinde polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda 320 karton kaçak sigara ile 170 kilogram nargile tütünü ele geçirildi.

Midyat'ta 320 Karton Kaçak Sigara ve 170 Kilogram Nargile Tütünü Ele Geçirildi

Mardin'in Midyat ilçesinde polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda 320 karton kaçak sigara ile 170 kilogram nargile tütünü ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, Midyat Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekipleri tarafından Nusaybin yolu üzerinde yapılan uygulamada durumundan şüphelenilen E.K. idaresindeki otomobilde arama yapıldı. Aramada 320 karton gümrük kaçağı sigara ve 170 kilogram kaçak nargile tütünü ele geçirildi. Kaçak sigara ve nargile tütününe el koyan Midyat Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekipleri, aracı bağlayıp E.A., hakkında kaçak mal ticaretinden yasal işlem başlattı. - MARDİN

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