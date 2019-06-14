Midyat'ta 30 bin öğrenci karne heyecanı yaşadı

Mardin'in Midyat ilçesinde, 30 bin öğrenci karne aldı.

Barıştepe İlkokulunda düzenlenen karne dağıtım törenine katılan Midyat Kaymakamı Hüseyin Tekin, ilçe genelinde başarılı bir eğitim, öğretim dönemi geçirdiklerini söyledi.

Öğretmen ve öğrencileri tebrik eden Tekin, öğrencilere tatilde bol bol kitap okumaları tavsiyesinde bulundu.

Daha sonra öğrencilere karneleri dağıtıldı.

Törene, Belediye Başkan Yardımcısı Servet Yücel Oğuz, İlçe Emniyet Müdürü Temel Salman, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Kalender Savaş Ünal, İlçe Müftüsü Şafi Bilik, SGK Müdürü Abdürrahim Güneş, İlçe Milli Eğitim Müdür yardımcıları Tekin Taş ve Mehmet Selim Şahin, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Kaynak: AA