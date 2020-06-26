Midyat'ta 3 iş yeri açıldı
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Midyat'ta 3 iş yeri açıldı

Midyat ilçesinde normalleşme sürecinin ardından 3 iş yeri faaliyet başladı.

Midyat'ta 3 iş yeri açıldı
26.06.2020 13:32 | Son Güncelleme: 26.06.2020 14:25

Midyat ilçesinde normalleşme sürecinin ardından 3 iş yeri faaliyet başladı.

Midyat ilçesinde yemek sektörü, pastane ve enerji sektörlerinde faaliyet gösteren iş yerlerinin açılışı gerçekleşti.

Açılışa, Kaymakam Tekin Dundar, Belediye Başkanı Veysi Şahin, Belediye Başkan Yardımcısı Abdurrahim Çelik, İlçe Emniyet Müdürü Bolkar Bostancı, İlçe Jandarma Komutanı Kalender Savaş Ünal, İlçe Milli Eğitim Müdürü Abdulkadir Altay ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

Dundar, "Üretmeye, kazanmaya, çalışmaya ülke olarak devam edeceğiz. Bu üç değerli esnafımıza da hayırlı bereketli kazançlar diliyoruz. Rabbim emeklerini boşa çıkarmasın inşallah." dedi.

Şahin de ilçenin hızlı bir şekilde büyüdüğünü belirterek, iş yerlerinin hayırlı olmasını diledi.

Kaynak: AA

Manşet

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