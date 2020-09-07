Midyat'ta 3 aracın karıştığı zincirleme kaza: 6 ölü, 2 yaralı
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Midyat'ta 3 aracın karıştığı zincirleme kaza: 6 ölü, 2 yaralı

Midyat'ta 3 aracın karıştığı zincirleme kaza: 6 ölü, 2 yaralıMARDİN'in Midyat ilçesinde, kamyonun otomobil ve traktöre çarpması sonucu meydana gelen zincirleme kazada 6 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi yaralandı.

07.09.2020 22:44 | Son Güncelleme: 07.09.2020 22:50

Midyat'ta 3 aracın karıştığı zincirleme kaza: 6 ölü, 2 yaralı

MARDİN'in Midyat ilçesinde, kamyonun otomobil ve traktöre çarpması sonucu meydana gelen zincirleme kazada 6 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Midyat-Dargeçit yolunda meydana geldi. Plakaları ve sürücülerinin ismi öğrenilemeyen zincirleme kazada, sürücüsünün kontrolünden çıkan kamyon, önce traktöre ardından da otomobile çarptı. Kazada, 3 araçtaki 6 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi de yaralandı. Kazanın ardından olay yerine çok sayıda jandarma, UMKE, itfaiye ve sağlık görevlileri sevk edildi. İhbarla kaza yerine gelen sağlık görevlileri, yaptıkları müdahaleyle 6 kişinin yaşamanı yitirdiğini belirlerken, yaralı 2 kişi ise Midyat Devlet Hastanesi götürüldü. Yaralılar hastanede tedaviye alınırken, kazada yaşamını yitirenlerin cansız bedeni otopsi için hastane morguna kaldırıldı.

Kazanın ardından uzun süre trafiğe kapatılan karayolu, araçların çekilmesinin ardından ulaşıma açıldı.

Midyat'ta 3 aracın karıştığı zincirleme kaza: 6 ölü, 2 yaralı

Kaynak: DHA

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