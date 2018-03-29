Midyat'ta 21 Tonluk Akaryakıt Vurgunu Polise Takıldı

Mardin'in Midyat ilçesinde hastaneye akaryakıt getiren şirketin 21 tonluk vurgun girişimi polise takıldı. Hastaneye yakıt getiren tırların yolda plaka değiştirerek usulsüzlük yaptıkları ortaya çıkarıldı.

Edinilen bilgilere göre, Midyat Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekipleri, Batman'dan İlçe Devlet Hastanesine akaryakıt getiren bir firmanın usulsüzlük yaptığı bilgisi üzerine harekete geçti. Ekipler yaptıkları araştırmada, hastaneye 42 ton akaryakıt getirilmesi beklenirken, 21 ton getirildiğini belirledi. Çalışmalarını derinleştiren polis, hastaneye gelen tırın çıkış yaparken girdiği tartıda 42 ton yüklü olduğunu ancak yolda aynı model ve renkte 21 ton akaryakıt yüklü tır ile plaka değiştirildiğini ortaya çıkardı. İlk tırda akaryakıt yerine su bulunduğu da belirlendi. Büyük bir vurgunu önleyen polis tırlara el koyarak, 2 çalışan ile 1 şirket yetkilisini gözaltına aldı. - MARDİN