Midyat'ta 2 Kilogram Esrar ve 50 Adet Hap Ele Geçirildi

Midyat'ta 2 Kilogram Esrar ve 50 Adet Hap Ele Geçirildi

Mardin’in Midyat ilçesinde durumundan şüphelenilen şahsın üzerinde yapılan aramada 2 kilogram esrar ve 50 adet hap ele geçirildi.

Midyat'ta 2 Kilogram Esrar ve 50 Adet Hap Ele Geçirildi

Mardin'in Midyat ilçesinde durumundan şüphelenilen şahsın üzerinde yapılan aramada 2 kilogram esrar ve 50 adet hap ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, Midyat Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekipleri, Bağlar Mahallesi'nde durumundan şüphelendikleri M.D. (25) adlı şahsı durdurarak arama yaptı. Şahsın üzerinde 2 kilogram esrar ve 50 adet hap bulundu. Gözaltına alınan şahıs, ifadesi alınmak üzere Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. - MARDİN

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