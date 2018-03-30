Midyat'ta 2 Kilogram Esrar ve 50 Adet Hap Ele Geçirildi

Mardin'in Midyat ilçesinde durumundan şüphelenilen şahsın üzerinde yapılan aramada 2 kilogram esrar ve 50 adet hap ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, Midyat Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekipleri, Bağlar Mahallesi'nde durumundan şüphelendikleri M.D. (25) adlı şahsı durdurarak arama yaptı. Şahsın üzerinde 2 kilogram esrar ve 50 adet hap bulundu. Gözaltına alınan şahıs, ifadesi alınmak üzere Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. - MARDİN